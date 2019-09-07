Pazarspor 0 – Nevşehir Belediyespor 0

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın da izlediği maçta ilk yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

İlk yarının uzatma dakikalarında konuk ekip Nevşehir Belediyespor mutlak pozisyondan faydalanamadı. Youssef’in pasıyla ceza alanına giren Ergun’un sert şutunda Pazarspor kalecisi Ebubekir gole izin vermedi.

53. dakikada Yasin’in ara pasında topla buluşan Ergun, müsait pozisyonda şutunu attı. Top az farkla auta çıktı.

80. dakikada bu kez Pazarspor mutlak pozisyonu değerlendiremedi. C. Muhammet’in kafa ile verdiği pasta topa Kadir Kaan’ın vuruşu sonuç getirmedi.

88. dakikada konuk ekip Nevşehir Belediyespor’un kullandığı korner atışında Ergun’un kafa ile gönderdiği topu Pazarspor defansı çizgiden çıkardı.

Kalan dakikalarda iki tarafın mücadelesinden gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 berabere bitti.

Stat: Pazar İlçe

Hakemler: Serkan Pınar xx, Turhan Akbaş xx, Murat Şimşek xx

Pazarspor: Ebubekir xx, Ş. Abdulkadir xx, F. Utku x (Kadir Kaan dk. 58 xx), Mehmet Aytemiz x (Oğuzhan dk. 56 xx), Fatih xx, C. Muhammet xx, Mehmet Eksik xx, Volkan xx, Şahinali xx, H. Eray x (Onur dk. 86 ?), Cevat xx

Yedekler: Eren, Muhammet Ali, Oğuzhan, Onur, Kadir Kaan, Mithat, Mücahit

Teknik Direktör: Kadir Kar

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç xx, İlker xx, Youssef xx, Ozan x (Emre Gemici dk. 74 x), Ergün xx, Onur xx, Muhammet Aran xx, Savaş xx, Yasin x (Emre Fırtına dk. 59 x), Oktay x (Tugay dk. 78 x), Okan x

Yedekler: Murat, M. Ali, Emre Gemici, Emre Fırtına, M. Emin, Sinan, Tugay

Teknik Direktör: Ergün Aytekin

Gol: Yok

Sarı kartlar: Ş. Abdulkadir, Mehmet Eksik, Cevat, Şahinali (Pazarspor), İlker, Savaş (Nevşehir Bld.)