Pazarcılar odasından önemli açıklama

NEVŞEHİR(MHA) Özmen, “Bu hafta Pazar ve pazartesi günleri pazarımız açık olup, Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Rasim Arı’nın talimatıyla Pazar yerimiz en ince ayrıntısına varana kadar hijyen ve temizlik çalışmaları en yüksek düzeyde yapılmış ve yapılmaya da devam ediyor. Buradan kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın yayınladığı genelgeye göre biz esnaflara ve halkımıza görevler düşmektedir. Bunlar aşağıdaki genelgede ki gibidir. Bütün hijyen ve temizlik kurallarına uymak bizim, ailemizin ve toplumumuzun sağlığı için önemlidir.

Pazarlarımızda Sebze ve Meyve satışı yapan esnaflarımız Ticaret Bakanlığımızın alınan korana virüs kararları gereği;

• Pazarcı esnafımız sattığınız sebze ve meyveyi müşteriye elletmeyeceksiniz. Seçtirmeyeceksiniz.

• Kesinlikle eldiven takılıp ürünleri bizzat poşetleyeceksiniz.

• Bu kurala esnafımız ve halkımız kesinlikle uymak durumundadır” dedi.