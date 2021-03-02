Pazar yerlerinde normalleşme süreci düzenlemesi

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, normalleşme sürecine geçişle birlikte Nevşehir il merkezindeki Pazaryerinin bu haftadan itibaren Pazar - Pazartesi günleri hizmet vereceğini belirtirken, Ürgüp ilçe merkezinde Cumartesi, Derinkuyu ilçe merkezinde Cumartesi, Acıgöl ilçe merkezinde ise pazaryerlerinin Pazar günü hizmet vereceğini söyledi.

Normalleşme sürecinin gerek Nevşehir halkı gerekse Pazarcı esnafı açısından olumlu geçmesini arzu ettiklerini belirten Nevşehir Pazarcılar Odası Başkanı Selim Özmen, "Uzun bir süredir Ülkemiz ve Nevşehir'imiz salgın tedbirleri nedeniyle oldukça sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Normalleşme sürecinin halkımızda bir rehavete neden olmaması en büyük temennimiz. İnşallah bu süreci vatandaşlarımız maske - mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde sağlıklı bir şekilde atlatırız. Halkımızın pazaryerlerimizde alınan tedbirlere bire bir riayet ederek alışverişlerini yapmalarını istiyoruz. Pazarcı esnafımızın da bu süreçte tedbirleri elden bırakmayacaklarına inanıyoruz" açıklamalarında bulundu.