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Pandemi sürecinde Kapadokya Turizmini Başkan Aktürk anlatacak
Türkiye’nin önemli turizm noktalarından Kapadokya Bölgesinin sağlık sektöründen gelen Belediye Başkanı olan Ürgüp Belediye Başkanı Eczacı Mehmet Aktürk, pandemi sürecinde turizm konusunda Tv24 ve TvNet televizyonlarının canlı yayınlarına katılacak.
Nevşehir 17.12.2020, 12:16
Mart ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 pandemisi sebebiyle Türkiye’nin önemli turizm noktalarından olan Ürgüp’te yaşanan süreci değerlendirecek olan Başkan Aktürk, turizmde pandemiden sonrası için de yol haritası çizecek.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Aktürk: ”Kapadokya” ve “Ürgüp” ümüzü konuşacağımız programlarda tüm hemşehrilerime iyi seyirler diliyorum.” Dedi.