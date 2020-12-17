Son Dakika

Pandemi sürecinde Kapadokya Turizmini Başkan Aktürk anlatacak

Türkiye’nin önemli turizm noktalarından Kapadokya Bölgesinin sağlık sektöründen gelen Belediye Başkanı olan Ürgüp Belediye Başkanı Eczacı Mehmet Aktürk, pandemi sürecinde turizm konusunda Tv24 ve TvNet televizyonlarının canlı yayınlarına katılacak.

Nevşehir 17.12.2020, 12:16
Pandemi sürecinde Kapadokya Turizmini Başkan Aktürk anlatacak
banner230

Mart ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 pandemisi sebebiyle Türkiye’nin önemli turizm noktalarından olan Ürgüp’te yaşanan süreci değerlendirecek olan Başkan Aktürk, turizmde pandemiden sonrası için de yol haritası çizecek.

Türkiye ve dünya gündemine dair konuların konuşulduğu Merve Aydın’ın sunumuyla Tv24 kanalında yayınlanan Moderatör programının stüdyo konuğu olacak olan Başkan Aktürk, saat  15:00’te de TvNet kanalında gün ortası haber bültenine konuk olacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Aktürk: ”Kapadokya” ve “Ürgüp” ümüzü konuşacağımız programlarda tüm hemşehrilerime iyi seyirler diliyorum.” Dedi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@