Pandemi sürecinde Kapadokya Turizmini Başkan Aktürk anlatacak

Mart ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan kovid-19 pandemisi sebebiyle Türkiye’nin önemli turizm noktalarından olan Ürgüp’te yaşanan süreci değerlendirecek olan Başkan Aktürk, turizmde pandemiden sonrası için de yol haritası çizecek.

Türkiye ve dünya gündemine dair konuların konuşulduğu Merve Aydın’ın sunumuyla Tv24 kanalında yayınlanan Moderatör programının stüdyo konuğu olacak olan Başkan Aktürk, saat 15:00’te de TvNet kanalında gün ortası haber bültenine konuk olacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Aktürk: ”Kapadokya” ve “Ürgüp” ümüzü konuşacağımız programlarda tüm hemşehrilerime iyi seyirler diliyorum.” Dedi.