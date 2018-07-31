Panayırın bu hafta sonu programı belirlendi

5. Geleneksel Avanos Halk Panayırı etkinlik takvimi çerçevesinde önümüzdeki haftalarda birbirinden renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak.

Panayırın bu hafta sonu programı belirlendi
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NEVŞEHİR(MHA) Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları 19:00 – 24:00 saatleri arasında kurulan halk panayırında düzenlenecek olan etkinlikleri şu şekilde:

04.08.2018 Cumartesi günü Kelle Atma Yarışması (Saat: 19:00)
04.08.2018 Cumartesi günü Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu
04.08.2018 Cumartesi günü Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi (Saat 21:00)

10.08.2018 Cuma günü Seferihisar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (Saat 21:00)
11.08.2018 Cumartesi günü Beşiktaş Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu (Saat 21:00)
18:08.2018 Cumartesi günü Bursa Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğu (Saat 21:00)

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