Özmen'den Başkan Savran'a yürüyen merdiven teşekkürü

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Pazaryerinde bir süredir çeşitli nedenlerle çalıştırılamayan yürüyen merdivenlerin özellikle araçlarıyla pazaryerine gelerek otoparktan alışverişini yaparak araçlarına çalışan vatandaşlar açısından da, Pazarcı esnafı açısından da son derece önemli bir hizmet olduğunu belirten Başkan Özmen, "Pazaryerimiz içerisinde bulunan yürüyen merdivenlerin yeniden hizmete kazandırılacağı yönündeki açıklamalarından dolayı Nevşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Savran'a, her hafta pazaryerimizden hizmet alan 50 bine yakın Nevşehirli halkımız ve 500'e yakın pazarcı esnafımız adına teşekkür ederim. Yürüyen merdivenlerin yeniden hizmete kazandırılması hem pazarcı esnafımız hem de pazaryerimize araçlarıyla gelen vatandaşlarımız açısından son derece önemli bir hizmet olmaya devam edecek" açıklamalarında bulundu.