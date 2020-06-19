Özkan Kılınç’tan LGS Mesajı

KILINÇ mesajında: “LGS’ye girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Zor şartlar altında geceli gündüzlü, yıllardır büyük emeklerle sınava hazırlanan tüm öğrencileri ve ailelerini tebrik ediyorum.

Öğrencilerini pandemi döneminde bile eksiksiz yetiştirebilmek için fedakârca çalışan tüm öğretmenleri ve kurumları takdir ediyoruz.

Altınyıldız Eğitim Kurumu Fen ve Anadolu Lisesi, kurulduğu günden bugüne kadar Üniversite sınavlarında Nevşehir birinciliklerini ve Türkiye derecelerini elde etmiş ve yıllardır Nevşehir ‘in ve Türkiye’nin en başarılı okulları arasında yer almıştır.

Elde ettiği akademik ve sınav başarılarıyla, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kazandığı Türkiye ve Dünya dereceleri ile eğitimde örnek uygulamalarıyla TÜRKİYE’NİN ÖRNEK OKULU vasfını Altınyıldız Eğitim Kurumları gururla taşımaktadır.

Türkiye’nin en iyi okul yerleşkesinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları, öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkânları, sosyal yaşam alanlarıyla “aklın ve bilimin ışığında” Türkiye’nin gelecekteki liderlerini yetiştirmeye devam edecek.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi mezun verdiği, 18 yılda 1403 öğrencisini Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yerleşmiştir.

Önceki yıllarda olduğu gibi 2019 üniversite sınavlarında Nevşehir 1.2.3.sü ve Türkiye 78.liği derecelerini kazanan ‘‘Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi”,

2020-2021 lise kayıtlarında Nevşehir’in en çok tercih edilen Fen ve Anadolu Lisesi olmaya devam ediyor. Kontenjanlarımızın büyük bir bölümü şimdiden doldu.

Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi öğrencilerine, öğretmenlerine ve velilerine teşekkür ediyor, 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak Lise Giriş Sınavında tüm öğrencilere başarılar diliyorum.” dedi.

“Başarılı bir gelecek, iyi bir üniversite için Altınyıldız Fen ve Anadolu Lisesi’’