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Özel Sporcularımız Antalya Yolcusu
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün özel sporcuları, Masa Tenisi Bölge Şampiyonası’nda Nevşehir’i temsil edecek.
Nevşehir 09.01.2020, 14:27
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve TESYEV’in destekleri ile düzenlenen Yavuz Kocaömer 3.Masa Tenisi Bölge Şampiyonası, 12-14 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.
Özel sporcularımız burada Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.