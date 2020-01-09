Özel Sporcularımız Antalya Yolcusu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve TESYEV’in destekleri ile düzenlenen Yavuz Kocaömer 3.Masa Tenisi Bölge Şampiyonası, 12-14 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonaya katılacak olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Cem Ali Güneş ve Mesut Akkaya, hazırlıklarını Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde idareci Zühal Özdemir ve antrenör İsmail Batuhan çalışkan nezaretinde sürdürüyor.

Özel sporcularımız burada Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.