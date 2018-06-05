Özdemir’in haklı gururu

Yaklaşık 6 yıldır il başkanlığı görevinde bulunan Memur-Sen İl Temsilcisi ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Özdemir ve beraberindeki sendika yönetimi sendika genel merkezinin de yardımlarıyla yaklaşık 200 bin liralık bir bina, 40 bin TL değerinde bir aracın sahibi yaptılar.

Nevşehir’deki sendikalar içerisinde ilk kendi bina ve aracına sahip olma özelliğine kavuşan Memur-Sen hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde kesinleşen rakamlara göre de il genelinde yetkili sendikaları da bünyesinde barındırmaya devam etti.