Özdemir Avanos ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

NEVŞEHİR(MHA) Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir’e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Avanos Kaymakamı Olgun Öner, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, görevinde başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ise; kendilerini kabullerinden dolayı Avanos Kaymakamı Olgun Öner'e teşekkürlerini iletti.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Avanos spor salonu, çim saha ve KYK kız ve erkek yurtlarını ziyaret etti.

Avanos İlçe müdürü Kerem Yılmaz, Avanos KYK yurt müdürü Refan Güveren, tesisler şube müdürü Sencer Kaya ve personel şube müdürü Yaşar Ertaş ile birlikte tesislerde yeni normalleşme için alınan önlemleri yerinde inceleyen Özdemir, inceleme sonrası Avanos KYK yurtları toplantı salonunda; yurt müdürü ve çalışanlar ile birlikte gençlerle en iyi şekilde hizmet vermek adına yapılacak işlerle ilgili görüşmelerde bulundu.

İncelemeler sonrası memnuniyetini dile getiren Özdemir, özverili çalışmalarından dolayı Avanos İlçe müdürü Kerem Yılmaz, yurt müdürü Refan Güveren ve yurt çalışanlarına teşekkür edip, ilçeden ayrıldı.