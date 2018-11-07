Özcan, Acıgöl belediye başkanlığına aday

NEVŞEHİR(MHA) AK Parti Acıgöl ilçe başkanlığına giderek belediye başkanlığı için resmi başvurusunu yapan Acıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adem Özcan, Acıgöl ilçesini daha modern ve içerisinde yaşayan insanların burada yaşamaktan gurur duyacakları bir ilçe merkezi haline getirmeyi planladığını dile getirdi.

2 dönemdir Acıgöl esnaf ve sanatkarlar odası başkanlığı görevini yürüten Başkan Özcan, oda başkanlığında kazandığı bilgi ve birikimleriyle aday gösterilmesi ve seçilmesi durumunda ilçede çok önemli çalışmalara imza atacaklarının da altını çizdi.