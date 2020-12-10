Özbekistan ve Azerbaycan Bayrağı NEVÜ’de Dalgalanıyor

Sovyetler Birliği'nin bir Cumhuriyeti iken 1991 yılında bağımsızlığını ilan ederek bağımsız bir Türk Devleti statüsüne kavuşan Özbekistan Cumhuriyeti Devleti’nin, 10 Aralık 1992’de de resmi 'Devlet Milli Marşı’nı kabul etmesinin yıldönümü dolayısıyla NEVÜ Rektörlük binası önündeki göndere Özbekistan Bayrağı çekildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ayrıca, Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe sayarak yaklaşık 30 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ’ı kahramanca bir mücadele sonunda işgalden kurtaran Azerbaycan’a destek vermek amacıyla NEVÜ Rektörlük binası önündeki göndere geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Bayrağı çekmişti.

Rektör Aktekin: Azerbaycan ve Özbekistan’ın Heyecan ve Mutluluklarını Paylaşıyoruz

Özbekistan Cumhuriyeti Devleti Milli Marşı’nın kabul yıldönümü kutlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ayrıca, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’a karşı Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla Azerbaycan’ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen “Zafer Töreni’ dolayısıyla iki devletin haklı mücadeleler sonucunda elde ettiği zafer ve mutluluklarına ortak olduklarını söyledi.

Rektör Aktekin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, bugün iki kardeş ülkenin Türk dünyasında ve uluslararası alanda elde ettiği haklı zafer, mutluluk ve heyecanlarını bizler de hep birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Çünkü kardeş ülke Azerbaycan Devleti, 30 yıldır uluslararası hukuku hiçe sayarak Karabağ’ı işgal altında tutan Ermenistan’a karşı kahramanca bir mücadele sergileyerek yıllarca yüreklere bir hançer gibi saplanan ve dinmeyen acıyla birlikte özlemede son vermiştir. Bu haklı mücadele sonunda Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katımlarıyla düzenlenen zafer kutlamasını, heyecan ve mutluluklarını biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak paylaşıyoruz.

Diğer taraftan Azerbaycan’ın bu zafer günüyle birlikte aynı güne denk gelen kardeş ülkelerimizden Özbekistan’ın ‘Devlet Milli Marşı’nın kabul yıl dönümü olması dolayısıyla bizlerin bugünkü sevincini ve mutluluklarını daha da katladı.

Bu vesileyle kardeş ülkelerimiz Azerbaycan Devleti ve milleti ile Özbekistan Devleti ve milletinin bu mutlu günlerini ve sevinçlerini şahsım ve üniversitem adına bir kez daha paylaşıyorum” dedi.