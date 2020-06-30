'ÖSYM Başkanı derhal istifa etmeli'

NEVŞEHİR(MHA) Selvi, "ÖSYM YKS sınavında büyük bir skandala daha imza attı. TYT Türkçe testinde yaşantısı ile gençlere kötü olan, LGBT'ci örgütlerin yürüyüşlerinde hep en önde taşıdığı Velevki İbneyiz pankartıyla dikkatleri çeken Mabel Matiz'in "fırtınadayım" şarkısının bir sözüne yer verilerek ne ifade ettiği soruldu gençlere eşcinsel ve LGBT savunucusu Mabel Matiz'den başka örnek gösterecek kimse bulamadınız mı?. Ne yapmaya çalışıyorsunuz?. Deniz yarıldığında sadece firavun değil onun peşinden gidenlerde boğuldu. Bu LGBT denen rezil yasa iptal edilmezse bizim nasıllarımız o denizde boğulacak" açıklamalarında bulundu.