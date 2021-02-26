Ortahisar tarihinin en büyük yatırımına kavuşuyor

NEVŞEHİR(MHA) 1989 Yılından bu yana yenilenemeyen su hattını yenileyip kasaba halkını asbestli borulardan su içmekten kurtaracak projenin bu yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, yaklaşık 10 Milyon TL harcama ile yapılan çalışmanın büyük bir bölümünün tamamlandığını, yıl sonuna kadar da Ortahisar'ın tarihinin en büyük yatırımının hayat bulacağını belirtti.

Projeye destek sağlayan AK Partili Nevşehir Milletvekillerine de teşekkür eden Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, "Bu projemiz yaklaşık 10 Milyon TL'lik bir ihale ve Ortahisar tarihinin en büyük ihalesi. Bedelin yarısı SUKAP'tan hibe olarak alındı. Diğer kalan bölümü ise uzun vadeli kredilendirildi. Ortahisar kasabamızdaki yaklaşık 42 kilometrelik su alt yapısı yenileniyor. En son su hattımız 1989 yılında yenilenmiş. O günden bu yana bir çalışma yapılamamış. Su hattımızı asbestli borulardan kurtaracağız. En son 32 yıl önce su hattımız değiştirilebilmiş. Kasabamızın suyu Derinkuyu ilçemize bağlı Güneyce köyünden geliyor. 2020 yılında İller Bankası tarafından yaptığı ihale sonucunda bu çalışmanın 3/2'lik bölümü bitti. Allah izin verirse bu yılın sonuna çalışma tamamlanacak ve Kasabamız yepyeni, daha sağlıklı bir su hattına kavuşmuş olacak. Bu çalışmamızda bizlere desteklerini esirgemeyen AK Partili Nevşehir Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye, AK Parti önceki dönem il başkanımız Sayın M. Rauf Yanar'a, yeni göreve seçilen, önceki dönemde de il başkan yardımcımız olan İl Başkanımız Ali Kemikkıran'a, İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Gürbüz Dinç'e ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz Sayın Kamil Duru, AK Parti Ürgüp İlçe Başkanımız Sayın Oğuz Kahraman'a, İller Bankası yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.