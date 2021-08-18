Ortahisar çileğine talep artıyor

NEVŞEHİR(MHA) Ortahisar kasabasında Albion cinsi çilek üretimi yapan üreticiyi ziyaret eden Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz, "Bu yıl ilk hasadı yaptıklarını söyleyen Mehmet amca daha önce de bir süre mantar yetiştiriciliği yaptığını söyleyerek, çilek severleri tarlasına beklediğini belirtti. Mehmet amca ile bir süre sohbet ederek çilek yetiştirmede rastladıkları problemleri dinledik. Pazar problem sorunu yaşamadıklarını belirten Mehmet amca ailecek çalıştıklarını verimden ve fiyattan memnun olduklarını, günlük hasat ettiklerini taze taze sofralık reçellik ürünlerinin olduğunu söyledi" diye konuştu.