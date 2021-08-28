Ortahisar çevre yolunda sıcak asfalt serimine başlandı

NEVŞEHİR(MHA) Bir süredir ertelenen çalışmanın başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, "3 yıldan fazla süredir ertelenmiş olan, kasabamız çevre yolu Sıcak Asfalt yapımına başlanmıştır. Bizler de Ortahisarımıza yine bir ilki yaşatmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu konudaki destekleri için Nevşehir Valimiz Sayın İnci Sezer Becel'e, İl Başkanımız Sayın Ali Kemikkıran'a, Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Açıkgöz İle Sayın Yücel Menekşe'ye, Karayolları 6.Bölge Müdürümüz Sayın Erhan Özkaya İle Bölge Müdür Yardımcımız Sayın Ömer Baylar'a, İlçe Başkanımız Oğuz Kahraman'a, Karayolları 67.Şube yetkililerine ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda tamamlanması planlanan yolumuzun yapım sürecinde, trafik işaret ve işaretçilerine uyalım. Seyir halindeyken lütfen daha dikkatli olalım" ifadelerinde bulundu.