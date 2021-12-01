Ortahisar Belediyesinden hukuk zaferi

NEVŞEHİR(MHA) Söz konusu hukuk zaferini duyuran isim olan Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, "Sözümüzün izindeyiz... Ekibimizle birlikte Ortahisar'ımıza ve hemşerilerimize seçimden önce verdiğimiz sözleri tek tek takip ediyor ve yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Son olarak; Eski Paris Motel ve Eski Belediye Binamızı geri almak için başlattığımız hukuk mücadelesinin ikinci adımı da lehimize neticelenmiştir. Ürgüp Asliye Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi tarafından da onaylanmış olup, davalı Üniversitenin itirazları reddedilmiştir. Darısı inşallah tapularımızın tesciline" dedi.