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Ortahisar asbestli borulardan kurtuluyor
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabası hazırlanan projenin hayata geçirilmesiyle birlikte asbestli borulardan kurtulacak.
Nevşehir 29.07.2020, 11:25
NEVŞEHİR(MHA) Kasaba, yapılan altyapı (kanalizasyon) hizmetlerinden sonra şimdi de yaklaşık 35 yıllık eski ve asbestli su borularından kurtuluyor.
Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Ortahisar tarihindeki en büyük yatırım miktarı olan ve yaklaşık 11 milyon TL tutarındaki bu hizmet için, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'a, Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe'ye, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'e ve İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata''ya teşekkürlerini sundu.