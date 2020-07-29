Ortahisar asbestli borulardan kurtuluyor

NEVŞEHİR(MHA) Kasaba, yapılan altyapı (kanalizasyon) hizmetlerinden sonra şimdi de yaklaşık 35 yıllık eski ve asbestli su borularından kurtuluyor.

İller Bankası ile Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü SUKAP projesi dahilinde kasabamızın su altyapısı yenileniyor. Bu kapsamda Ortahisar - Güneyce arası yapılacak 2 adet Terfii Merkezi, 3 adet İçme Suyu Deposu, 40 km Şebeke ve İletim Hattı ile 2500 aboneye hizmet sağlanacaktır. Bugün imzaladığımız yer teslim sözleşmesi ile projemiz resmi olarak başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Ortahisar tarihindeki en büyük yatırım miktarı olan ve yaklaşık 11 milyon TL tutarındaki bu hizmet için, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar'a, Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ile Yücel Menekşe'ye, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'e ve İller Bankası Bölge Müdürü Sönmez Ata''ya teşekkürlerini sundu.