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Ortahisar'a dev spor yatırımı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabası belediyenin girişimleriyle oldukça önemli bir spor yatırımına daha kavuşuyor.
Nevşehir 03.09.2021, 13:29
Başkan Ateş, "Kapalı Halı sahamızın inşaatında son aşamaya geldik. Destekleri için öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik’e, Nevşehir Valimiz Sayın İnci Sezer Becel'e, İl Başkanımız Sayın Ali Kemikkıran'a, Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Açıkgöz İle Sayın Yücel Menekşe'ye ve İlçe Başkanımız Oğuz Kahraman'a çok teşekkür ederiz" dedi.