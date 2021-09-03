Ortahisar'a dev spor yatırımı

NEVŞEHİR(MHA) Kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak olan halı sahanın son aşamaya getirildiğini kaydeden Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, başta Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Toto Teşkilatına, Vali, AK Parti İl Başkanı ve Milletvekilleri ile İlçe başkanına teşekkür etti.

Başkan Ateş, "Kapalı Halı sahamızın inşaatında son aşamaya geldik. Destekleri için öncelikle sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Bünyamin Bozgeyik’e, Nevşehir Valimiz Sayın İnci Sezer Becel'e, İl Başkanımız Sayın Ali Kemikkıran'a, Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Açıkgöz İle Sayın Yücel Menekşe'ye ve İlçe Başkanımız Oğuz Kahraman'a çok teşekkür ederiz" dedi.