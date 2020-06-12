Önce koronavirüs testi, sonra topbaşı

Dünya genelinde etkili olan koronavirüsü nedeniyle Mart ayı içinde ara verilen ligler yeniden başlıyor. 18 Temmuz tarihinde başlayacak olan 2. ve 3. Lig öncesi kalan 6 maç için yeniden toplanan Kırmızı beyazlı ekipte teknik kadro, futbolcular ve kulüp çalışanları Nevşehir Sağlık Müdürlüğünde koronavirüs testinden geçirildi.

Nevşehir Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada, sağlık ekipleri tarafından futbolcularımız, antrenörlerimiz ve tüm personelimize korona virüs (Kovid-19) PCR testi yapılmıştır. İfadelerine yer verildi. takımın hazırlık kampını pandemi tedbirleri nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için Narda bulunan kendi tesislerinde gerçekleştireceğini söyledi.

Nevşehir Belediye Spor olarak her türlü tedbiri aldıklarını belirten Özaltın, “Takımımız çok güzel bir ortamda kampını gerçekleştirecek. En iyi şekilde hazırlanarak ligde kalan 6 maçı başarıyla tamamlayıp play-off vizesi almak istiyoruz. Kulüp olarak her türlü tedbirimizi aldık” dedi.



