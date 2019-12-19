Ömer Tosun, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı İç Anadolu Bölgesi seçimleri için aday oldu

29 Aralık’ta yapılacak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın Yönetim Kurulu seçimleri için, İndigo Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun adaylık başvurusunda bulundu. Kapadokya bölgesi bilgilendirme toplantısı ise 19 Aralık Perşembe günü saat 15:00’te Kapadokya Lodge Hotel’de gerçekleştirilecek.

15 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7183 sayılı kanunla, Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması amacıyla kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) kurucu yönetim kurulu üyeleri 4 aylık görev sürelerini dolduruyor. 29 Aralık’ta yapılacak ilk seçimler için hazırlıklar sürerken, İndigo Şirketler Grubu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun İç Anadolu Bölgesi için adaylığını resmen duyuruyor. Kapadokya bölgesinde lüks otelcilik ve balon turizmini başlatan isim olarak bilinen ve Türkiye’nin ilk müze oteli Museum Hotel başta olmak üzere Matiana Travel, Indigo Jeotermal gibi önemli yatırımlarıyla bölge turizmine büyük katkı sağlayan Ömer Tosun, özellikle lüks turizmde edindiği 46 yıllık deneyimini TGA yönetim kuruluna taşımak istiyor.

19 Aralık Perşembe günü saat 15:00’te Kapadokya Lodge Hotel’de turizmciler ile bir araya gelecek olan Ömer Tosun, Kapadokya bölgesi tanıtım projeleri hakkında bilgilendirme ve istişarelerde bulunacak.