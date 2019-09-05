Okul Servisleri Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Toplantı; İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu sunumla devam etti. Sunumlarda Okul Güvenliği İle İlgili Faaliyetler, Taşımalı Eğitim Kapsamında Yapılan Denetimler, Okul Servis Araçları Yönetmeliği, Yapılan Denetimlere yer verildi ve “Çocuklarımızın Servislerle Güvenli Bir Şekilde Taşınmasına Yönelik Tedbirlerin Alınması ve Denetlenmesi, Hassas Olduğu Belirlenen Okulların Bulunduğu Yerlerde Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerle Mücadele Konusu Başta Olmak Üzere Açık Sigara Satışının Önlenmesi, Özellikle Okul Çevrelerinde Metruk Statüsünde Olduğu Tespit Edilen Binalara İlişkin Alınacak Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi” konuları başta olmak üzere gündemdeki diğer maddelerde görüşüldü.

Soru ve cevapların ardından toplantı sona erdi.

Vali Aktaş, 09.09.2019 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılının çocuklarımıza ve tüm eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Belediye temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri, sivil toplum örgütleri, okul aile birliği başkanları, Okul servisleri ile araç sahipleri ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.