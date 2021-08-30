Okul alışverişlerinizi yerel esnafımızdan yapın

NEVŞEHİR(MHA) Günümüz ekonomik şartlarında yerel esnafın böyle dönemlerde halkın desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı, “Ekonomik açıdan zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde, okulların açılmasına sayılı günler kala halkımızın yerel esnafımızdan alışverişlerini yapmaları büyük önem taşıyor. Yerel esnafımızın ekonomik açıdan rahatlaması için böylesine dönemlerde vatandaşlarımızın bu konuya hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Tüm Nevşehir halkımızı okul alışverişlerini yerel esnafımızdan yapmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.