Oğuzhan Köylü basın toplantısı düzenledi

Bir Nevşehirli olarak, kentin sorunlarını yakinen gözlemlediğini ve bu konuda AR-GE ekibiyle birlikte projeler oluşturduğunu ifade eden Köylü, belediye başkanı olduğu takdirde, sorunlara kalıcı çözümler üretmek ve halkın hayatını kolaylaştırmak, eşitlik ve adalet kriterlerinin tüm vatandaşlara aynı şekilde sunulacağını söyledi.

Oğuzhan Köylü, “Memleketimizin ileri seviyeye taşınması, İnsanımızın hak ve özgürlükler konusunda yaşamış olduğu sorunların giderilmesi, Devletimizin tüm dünya devletleri içerisinde hak ettiği saygınlığını kazanması adına; sosyal, ekonomik ve kültürel alanda, gerekli olan tüm çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla,

2001 yılında; İman, Ahlak ve Erlik meclisimizde soylu duruşlarını, her platformda üzerlerinde taşıdıklarına inandığımız, Memleketimizin nadiren yetiştirebildiği ender şahsiyetlerinden olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN beyefendi ve AK Teşkilatlarımız ile birlikte, ’’ Her şey Türkiye için ‘’ sloganıyla yola çıktık.

Partimizin kuruluşu olan 2001 yılından itibaren, bugüne kadar ki geçen 17 yıllık süreçte, Rabbim’in bizlere nasip ettiği ve büyüklerimizin de uygun gördüğü, AK PARTİ Nevşehir İl Gençlik Kolları Kurucu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, AK PARTİ Nevşehir Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yürütme Kurulu Dış İlişkiler Başkanlığı, AK PARTİ Nevşehir Belediye Başkanı Aday Adaylığı ve AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Aday Adaylığı görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştık.

Bizlere bahşedilen nefes süresince; elde ettiğimiz kazanımlarımızı, bilgi, birikim ve deneyimlerimizi, öncelikle yaşadığımız memleketimiz olan Nevşehir’imize, sonrasında Türkiye’mize aktarmak ise en büyük temennimizdir.

İnşallah bu temennimizi gerçekleştirmek, İnsanımızın ve Şehrimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak, eşitlik ve adalet kriterlerini her bireye aynı şartta uygulayacak ve yaşanılabilir bir Nevşehir için gerekli olan tüm çalışmaları gerçekleştirmek amacıyla,

2019 Yerel Seçimlerinde AK PARTİ Nevşehir Belediye Başkanı Aday Adaylığımı siz değerli hemşehrilerimle birlikte paylaşıyorum.

Ebedi saadete yolculuğumuzdan ve Salah’ımızın okunmasından önce; İnancımıza, memleketimize ve insanımıza olan vefa borcumuzu bir nebzede olsa ödemek maksadıyla çıkmış olduğumuz bu yolda, Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Saygı ve Muhabbetlerimle.” diye konuştu.