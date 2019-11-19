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Öğrencilerin Lezzet Durağı Doğa Koleji!
Çocuklarımızın gelişiminde beslenmenin yeri tartışılmaz.Ayaküstü, abur cubur yeme kültürünün gittikçe yaygınlaştığı günümüzde maalesef çocuklarımızın yeme alışkanlıkları, damak zevkleri de değişmekte sağlıksız beslenen ve sürekli kilo problemi yaşayan bir toplum haline gelmekteyiz.
Nevşehir 19.11.2019, 13:40 19.11.2019, 13:42
Ayaküstü, abur cubur yeme kültürünün gittikçe yaygınlaştığı günümüzde maalesef çocuklarımızın yeme alışkanlıkları, damak zevkleri de değişmekte sağlıksız beslenen ve sürekli kilo problemi yaşayan bir toplum haline gelmekteyiz.
Ailelerimizin çocuklarının sağlıklı beslenme konusundaki çabaları okulda ve çevrede desteklenmediği zaman sonuçsuz kalmaktadır.
Her şeyin başı sağlık , sağlığın başı sağlıklı beslenme.
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