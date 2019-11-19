Öğrencilerin Lezzet Durağı Doğa Koleji!

Ayaküstü, abur cubur yeme kültürünün gittikçe yaygınlaştığı günümüzde maalesef çocuklarımızın yeme alışkanlıkları, damak zevkleri de değişmekte sağlıksız beslenen ve sürekli kilo problemi yaşayan bir toplum haline gelmekteyiz.

Ailelerimizin çocuklarının sağlıklı beslenme konusundaki çabaları okulda ve çevrede desteklenmediği zaman sonuçsuz kalmaktadır.

Doğa Koleji bu konuda da bir ilke imza attı. Öğrenci yemekhanesi oluşturulurken öğrencilerin sağlıklı beslenmesi ile ilgili bütün tedbirleri aldı. ‘Bu yemeği yemeyen çocuk kalmasın’ sloganı ile okulumuz yemekhanesini bir lezzet durağına dönüştürdük. Çeşitten lezzete, hijyenden kaloriye he aşamanın profesyonelce planlandığı ve alanının en iyisi aşçı ekibiyle yemekhanesini öğrencilerin cazibe merkezine dönüştürmeyi başardı.