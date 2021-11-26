Ödüllü Deneme Sınavına 52 Okulda 8 Bin 639 Öğrenci Katıldı

Nevşehir Belediyesi LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerin sınav stresini azaltıp başarılı olmaları ve soru çözme alışkanlıklarını arttırmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde deneme sınavı düzenledi.

İl Merkezindeki 52 okulda gerçekleştirilen deneme sınavına LGS ve YKS’ye hazırlanan 8 bin 639 öğrenci katıldı.

Cevap anahtarının bu akşam saat 19.00’dan itibaren Nevşehir Belediyesi’nin web sayfası www.nevsehir.bel.tr adresinden yayınlanacağı sınavda birinci olan öğrencilere tablet, 2. olan öğrencilere okuma tableti ve 3. Olan öğrencilere ise MP4 Çalar, kalem seti ve ajanda hediye edilecek.

Sınav başlangıcı öncesinde Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sınav kitapçıklarını dağıttığı öğrencilere başarılar diledi.

Nevşehir Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de eğitime desteklerini arttırarak sürdüreceklerini söyleyen Başkan Savran, “Sevgili gençler sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlerin eğitim hayatınızda her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağız. Sizlere her zaman güveniyoruz” dedi.