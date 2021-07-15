Ocak Başkanı’ndan çok konuşulacak 15 Temmuz paylaşımı

Nevşehir'in ek kabalalık ve güçlü teşkilatlanmasını elinde bulunduran Ülkü Ocakları gündem olmaya devam ediyor. Ocak Başkanı Ali Türker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı bir paylaşımda “Kurtçular diyor bize yaşlı teyzeler, kahvede sohbetlerde dayılar. Türkeşçiler diyorlar, komünistler faşist derken, sahte müslümanlar dinsiz diye yapışıyorlar yakamıza... Bilmeyen katil diyor şanlı davamıza, medya Mecliste bir parti olarak bakıyor, aydınlar vurucu, kırıcı olarak görüyor, dış mihraklar(!) ve faiz lobisi(!) çek-senet mafyası olarak gösteriyorlar. Travestiler kaçın ayol diyor bizi görünce, fakültelerde pkklılar saldırın. Garip çocuklarız biz aslında parayla okuyamayan, sadâkatle davasına bağlı kalan, maklubeden faydalarından uzun zaman mehir çeken... Herkes hakkımızda bir şeyler düşünüyor... Ama illa bilmek isterseniz; Beni (BİZİ) Devlet Bahçeli'ye sorun…” dedi.

Başkan Türker’in bu paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.