NTSO ve NTB’ dan İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Tablet Desteği

Evlerinde bilgisayar ya da tablet gibi iletişim araçları bulunmadığı için uzaktan eğitim programından geri kalan öğrencilerin programa dahil olabilmeleri adına Nevşehir Valiliği fuaye alanında yapılan teslim törenine Nevşehir Valisi İnci Sezer, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir katıldı. Yapılan törende 160 tabletle katkıda bulunuldu.



Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız açıklamasında, pandemi sürecinin eğitim alanında da olumsuzluklara neden olduğunu aktardı.

Yaşanan sorunlar ne kadar büyük olursa olsun eğitimin aksamaması gerektiğini ifade eden Parmaksız, NTSO'nun sosyal yaşama destek noktasında her zaman üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu dile getirdi. Öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin işini kolaylaştıracak her türlü imkanı yaratmak bizim için bir görevdir. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur. Biz de O’nun söylemi ile ilerlemeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ise açıklamasında, maddi imkânsızlıklar sebebiyle evinde bilgisayarı ya da tableti olmayan öğrenciler, EBA’ya erişmekte büyük zorluk yaşıyor. Nevşehir Ticaret Borsası olarak Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla bugüne kadar çok sayıda sosyal sorumluluk projesine katkıda bulunduklarını ifade eden Salaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’miz tarafından başlatılan tablet kampanyasına Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret Borsası olarak katkı sağladıklarını belirtti.

Vali Sezer ise "Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan ve küresel bir salgın olan koronavirüs salgını dolayısıyla okullara ara verilmiş, eğitim ve öğretim faaliyetlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim modeline geçilmiştir. Bu zorlu süreçte çocuklarımızın derslerinde geri kalmaması için Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Nevşehir Ticaret Borsası valiliğimize 150 adet tablet bağışında bulunmuştur. Bu duyarlı davranışlarından ve eğitime desteklerinden dolayı NTSO Başkanı Parmaksız ve NTB Başkanı Salaş’a teşekkür ederim." dedi.