NTB’de TÜRİB kayıtları başladı

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş Borsamızda TÜRİB, Yetkili Acente statüsünde kayıt işlemlerinin başladığını bildirdi.

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş; (TÜRİB) Türkiye Ürün İhtisas Borsası 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu’nun 53. maddesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na tabi olarak faaliyette bulunmak üzere, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun teklifi üzerine 06 Nisan 2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 08.06.2018 tarihinde kurulan Türkiye Ürün İhtisas Borsası, Elektronik Ürün Senetleri’nin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde tek bir borsa çatısı altında işlem görebilmesini teminen 2018 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. (TÜRİB), 26.07.2019 tarihinde faaliyetine başlamıştır.

Salaş, Açıklamasında;

Türkiye çapında 103 Ticaret Borsası, Yetkili Acente statüsünde Kayıt işlemlerine başlamıştır, TÜRİB’in başlıca amacı ve faaliyet konusu hakkında açıklamada bulunan İbrahim Salaş, “5300 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde lisanslı depo işletmecilerince oluşturulan elektronik ürün senetleri ile elektronik ürün senetlerine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin ticaretinin yürütülmesini sağlamak üzere borsacılık faaliyetinde bulunmaktır.

Açıklamasının devamında ,”Elektronik Ürün Senedi (ELÜS ) hakkında bilgi veren Salaş, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) lisanslı depolarda bulunan ürünleri temsilen çıkarılan elektronik belgedir.ELÜS, Lisanslı Depo İşletmesince, Elektronik Kayıt Kurallarına uygun olarak Elektronik Kayıt Kuruluşu tarafından kurulan ve işletilen veri tabanı ve/veya platform üzerinde oluşturulan elektronik kaydı ifade eder. Merkezi Kayıt Sistemine ihraç edilmiş olan Elektronik Ürün Senedi aksi mevzuatta belirtilmedikçe, ürünü aynı miktar, cins, sınıf ve kalitede temsil eder. ELÜS ile temsil edilen ürünler [Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve denetlenen] Lisanslı Depoculuk sistemi güvencesinde olduğunu söyledi.”.

Nevşehir Ticaret Borsası olarak Üye kayıt işlemlerimiz başlamıştır. Borsa üyelerimizi kayıt için borsamıza bekliyoruz, Kayıt işlemleri için borsamız sitesinde bulunan http://www.ntb.org.tr/tr/kurumsal/turkiye-urun-ihtisas-borsasi-a-s-turib-164 adresten gerekli bilgi ve belgelere ulaşılabileceğini , detaylı bilgi için Borsamızın 0384 212 81 03 numaralı telefonundan TÜRİB Acente işlemleri için Görevlendirilen Memurlarımız Mehmet Aydın ve Göktürk Varol ile irtibata geçerek bilgi alabilecektir.

TÜRİB’in Devletimize, Milletimize ,İştirakçilerimize ve Üyelerimize hayırlı olmasını dilerim dedi.