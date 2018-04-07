NTB Üyelerine Nefes Kredisi

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan Öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’mizin (TOBB) tam desteği ile 2017 yılında başlattıkları, ”TOBB Nefes Kredisi “ile 31 Mart 2018 Tarihinde, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın katılımı ile İzmir’de gerçekleşen “Nefes Kredisi İmza Töreni” ile hız kazanmıştır. Nevşehir Ticaret Borsası olarak 2018 yılında da Üyelerimize desteğin devam edeceğini belirtti.

2018’E YENİ BİR NEFES;

Salaş, Açıklamasında; Nefes Kredisinde faizler aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 11,88 olarak belirlendi. Kredi vadesi, ilk 6 ay anapara geri ödemesiz(üyeler ilk 6 ay kredinin sadece faizini ödeyecek), takip eden 12 ay eşit taksitli olmak üzere toplam 18 ay olacağını belirten İbrahim Salaş, Üyelerimizin, faydalanması beklenen TOBB Nefes Kredisine; Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık edecek. Üyelerimiz Oda ve Borsalardan alacakları faaliyet belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler.

Nefes Kredisi faizi aylık yüzde 0.99 olacak. Bir üyemiz azami (grup şirketleri dahil) 200 bin lira kredi kullanabilecek. Asgari sınır ise 50 bin TL. Olarak kararlaştırıldığını belirten İbrahim Salaş “ Nefes Kredisi ”nin Üyelerimize, destek kapsamında 2018 yılında Yeni bir Nefes olacağına, Yatırımlarına ve Büyümelerine destek katacağına inanıyorum dedi.