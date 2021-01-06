NTB ile Halk Bankası Arasında Güvenli Ticaret Protokolü İmzalandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halk Bankası arasında tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere hayata geçirilen proje kapsamında Nevşehir Ticaret Borsası ile Halk Bankası Nevşehir Şubesi arasında protokol imzalandı.

NTB Hizmet Binasında gerçekleşen protokol töreni, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Ziraat Bankası Kayseri Bölge Müdürü Hakan Yılmaz Kefkir, Kayseri Bölge Kobi Müdürü Cantürk Baltacı ve Nevşehir Merkez Şube Müdürü Arzu Şanlı'nın katılımıyla “Parafkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi" karşılıklı imzalanarak hayata geçirildi.

"Üyelerimize nefes aldırılacak"

NTB Başkanı İbrahim Salaş, yaptığı açıklamasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkların ve tahsilat problemlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği projenin, pandemi nedeniyle zor günler yaşayan borsa üyelerini ciddi anlamda rahatlatacağını söyledi.

İmzalanan protokol ile tedarikçi ile alıcılar arasındaki zincirin aksamadan devamının sağlanacağına dikkat çeken Başkan Salaş, "Üyelerimize, ticari mal alım-satımlarında, güvenli ticaret sistemi ve kolay finansman imkânı getiriyor. Böylece tedarik zincirinin aksamadan sürdürülmesine ciddi bir katkı sağlayacağını belirtti.

Başkan Salaş; "Üyelerimizin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile Halkbank Arasında Hayata geçirilen Güvenli Tedarik Zinciri Finansmanı protokolünün şehrimize ve üyelerimize hayırlı olmasını diliyor, TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na katkılarından dolayı NTB Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum” dedi..