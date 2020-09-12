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NTB'den 'Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi' Uyarısı
Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminin (UETS) aktif hale getirilmesi için NTB'ye üye şirketlere uyarıda bulundu.
Nevşehir 12.09.2020, 13:42
Konu hakkında açıklamada bulunan Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, "Takip eden süreçte yapılacak tebligatlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Borsamıza üye şirketlerin UETS'ye özgü elektronik tebligat adreslerini tebligat almaya imkan sağlayacak şekilde ivedi olarak aktif hale getirmeleri gerekmektedir." dedi.