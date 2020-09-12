NTB'den 'Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi' Uyarısı

Nevşehir Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren düzenlemeyle işletmelere yapılacak tebligatların UETS üzerinden yapılmasının zorunlu olduğu, kuruluşların bu nedenle PTT'ye başvurarak, UETS sistemine özgü elektronik tebligat adreslerini aktif hale getirmeleri gerektiği bildirildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Başkanı İbrahim Salaş, "Takip eden süreçte yapılacak tebligatlar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Borsamıza üye şirketlerin UETS'ye özgü elektronik tebligat adreslerini tebligat almaya imkan sağlayacak şekilde ivedi olarak aktif hale getirmeleri gerekmektedir." dedi.