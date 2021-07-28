NTB'den Başkan Korkutmaz'a hayırlı olsun ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı, Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçilen Erdoğan Korkutmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Borsa Başkanı Salaş ve Meclis Başkanı Havalı ziyarette Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçilen Erdoğan Korkutmaz ve yeni yönetimine tebrik ederek, görevinde başarılar dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz'da, nazik ziyaretlerinden dolayı Nevşehir Ticaret Borsası heyetine teşekkürlerini iletti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile son buldu.