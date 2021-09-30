NTB'den Alay Komutanı Yakın’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Borsa Meclis Başkanı Mehmet Havalı, İçişleri Bakanlığına ait atama kararları kapsamında Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına atanan J. Kd. Albay Bahittin Murat Yakın'ı makamında ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Borsanın kurumsal yapısı, yürüttüğü çalışmalar ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı.

Nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanı J.Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın'da, Nevşehir Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş ve Borsa Meclis Başkanı Mehmet Havalı'nın ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, NTB Başkanı Salaş ve Borsa Meclis Başkanı Havalı, İl Jandarma Komutanı Yakın ile bir süre görüştü.