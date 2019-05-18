19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet etmesinin yanı sıra milli mücadelenin başladığı tarihe denk gelmesinden dolayı ayrı bir önem taşıdığına dikkat çeken Salaş; “Bu özel ve anlamlı günü gençlerimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm Nevşehir halkımızın ve gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.
NTB Başkanı Salaş'tan 19 Mayıs Mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
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