NTB Başkanı Salaş, Sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramını Kutladı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan NTB Başkanı İbrahim Salaş mesajında şunları ifade etti;

14 Mart Tıp Bayramını bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği tıp alanında her gün kaydedilen yeni gelişmelerin ışığında kutladığını belirten Salaş, “En değerli varlık olan insanı layık olduğu değere uygun ve mutlu seviyede yaşatmak için verilecek en temel hizmetlerin başında şüphesiz sağlık hizmetleri gelmektedir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu bu anlayışı en güzel şekilde ifade etmektedir” dedi.

Hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak mesai sarf eden başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının gösterdikleri gayretin öneminin büyük olduğunu ifade eden Salaş, “ Tıp alanında her geçen gün yeni gelişmeler ve ilerlemeler yaşanırken, bugün, ülkemiz insanına sunulan sağlık hizmeti kalitesi öncesiyle mukayese edilemeyecek düzeyde artmıştır.

Bu duygularla, insan sağlığını ve hayatını her şeyin üstünde tutan, toplum sağlığının korunmasında fedakarca hizmet veren değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum” şeklinde konuştu.