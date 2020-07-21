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NTB Başkanı Salaş, Kurbanını TDV'ye Bağışladı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Türkiye Diyanet Vakfına vekâlet yoluyla kurban bağışında bulundu.
Nevşehir 21.07.2020, 08:50
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, 'Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş' sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban organizasyonuna, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'dan destek geldi.
Başkan İbrahim Salaş'ın kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Nevşehir Diyanet Vakfı Mütevelli heyetinden Ahmet Aydemir bağış makbuzunu takdim etti.