NTB Başkanı Salaş, Kurbanını TDV'ye Bağışladı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, 'Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş' sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban organizasyonuna, Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'dan destek geldi.

TDV’ye vekâlet yoluyla Kurban bağışında bulunan NTB Başkanı İbrahim Salaş, “Türkiye Diyanet Vakfı 149 ülkede düzenlediği kurban organizasyonu ile ihtiyaç sahibi insanlara milletimizin emanetlerini en güvenli şekilde ulaştırmaktadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim tüm Müslüman kardeşlerimiz gibi bizlerinde ibadetlerini kabul etsin.” şeklinde konuştu.

Başkan İbrahim Salaş'ın kurban vekâletini Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Nevşehir Diyanet Vakfı Mütevelli heyetinden Ahmet Aydemir bağış makbuzunu takdim etti.