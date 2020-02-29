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NTB Başkanı Salaş'dan İdlib Şehitleri için taziye mesajı
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.
Nevşehir 29.02.2020, 12:46
Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin yürekleri yaktığını ifade etti.
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş mesajında “Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimiz ve Ordumuzun yanındayız. Mübarek Kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz Milletimize Yüce Allah’tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.