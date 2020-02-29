NTB Başkanı Salaş'dan İdlib Şehitleri için taziye mesajı

Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin yürekleri yaktığını ifade etti.​

İdlib’ten gelen acı haberlere ilişkin taziye mesajı yayımlayan Başkan Salaş, şehitlerimiz için Allah’tan rahmet, gazilerimiz için acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diledi.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş mesajında “Ülkemiz birlik ve beraberlik içinde güçlüdür. Devletimiz ve Ordumuzun yanındayız. Mübarek Kandil gecesinde acı haberle sarsılan aziz Milletimize Yüce Allah’tan sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.