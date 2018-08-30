NTB Başkanı Salaş'dan "30 Ağustos" mesajı

Borsa Başkanı Salaş mesajında, 30 Ağustos zaferinin 96. yıl dönümünü, coşku içerisinde kutlamanın gururunu yaşandıklarını belirtti.

Türk milletinin birliğine, dirliğine, bu topraklardaki varlığına kasteden terör örgütleri ve şer odaklarına her zaman iyi bir ders verdiğini belirten Salaş, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"30 Ağustos Zaferi, vatanımızı işgal etmek isteyenlere karşı, kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olduğu, en güzel örneklerinden biridir. Tüm tarihi boyunca, bağımsız yaşamayı ülkü edinmiş yüce milletimiz, tarihinden aldığı onuru, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "ya istiklal, ya ölüm" sözleriyle perçinleyerek onun komutasındaki kahraman ordumuzla 30 Ağustos tarihinde muhteşem bir zafere imza atmıştır.

Ülkemizin birliğine, dirliğine ve yükselişine kast eden dış güçler ve onların destekçisi Pensilvanya şarlatanının emrindeki ülkemizdeki kahpeler güruhu, FETÖ terör örgütüne mensup alçaklar, 15 Temmuz 2016 tarihinde, tarihimizde eşi benzeri görülmemiş bir ihanet içinde şanlı ordumuzdan gasp ettikleri uçaklar, tanklar, tüfeklerle aziz milletimizin asil evlatlarına saldırdılar. 249 kahramanımızı şehit ettiler ve 2 bin 193 evladımız gazi oldu. Ancak bu aziz millet, namusunu, vatanını, bayrağını 30 Ağustos 1922'de olduğu gibi çiğnetmedi ve bundan sonra da çiğnetmeyecek. Türkiyemizin kutlu yürüyüşüne kimse engel olamayacaktır. Büyük Önder Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefini de çok kısa bir süre içerisinde birlik beraberlik ruhuyla gerçekleştirecektir." dedi.

Salaş, Bu büyük gün vesilesi ile milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, yüce rabbimizden aziz şehitlerimize rahmet diliyorum.”dedi.

