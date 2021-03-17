NEVÜ’den 3 Boyutlu ve 360 Derece Sanal Tur

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından oluşturulan, üniversitenin 3 boyutlu ve 360 derece sanal tur uygulaması hizmete girdi. Drone ve özel ekipmanlarla yapılan fotoğraf çekimlerinin optimize edilerek program kodlarıyla birleştirilmesiyle ortaya çıkan 3 boyutlu ve 360 derece sanal tur uygulaması, ilk etapta üniversite merkez Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi için başlatıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinin tamamı ile iç mekânları için çekimler ve çalışmalar devam ederken, sanal turun tamamlanmasıyla birlikte üniversiteyi yerinde görüp inceleme fırsatı bulamayanlar ve üniversite hakkında güncel bilgiye sahip olmak isteyen kullanıcılar yönlendirme oklarını kullanarak, sahnenin içinde yukarı-aşağı ve sağa-sola olmak üzere 3 boyutlu gezinti yapabilecek.

Ayrıca sanal turun tamamlanmasıyla özellikle üniversite hayali kuran gençler ile aileleri, üniversiteye gelmelerine gerek kalmaksızın üniversiteyi sanal olarak gezip görme ve bilgi edinme imkânına hızlı bir şekilde sahip olacak.