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NEVÜ’den 3 Boyutlu ve 360 Derece Sanal Tur
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), üniversiteyi yerinde görüp inceleme fırsatı bulamayanlar ve merak edenler için 3 boyutlu ve 360 derece sanal tur uygulaması başlattı.
Nevşehir 17.03.2021, 14:01
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından oluşturulan, üniversitenin 3 boyutlu ve 360 derece sanal tur uygulaması hizmete girdi. Drone ve özel ekipmanlarla yapılan fotoğraf çekimlerinin optimize edilerek program kodlarıyla birleştirilmesiyle ortaya çıkan 3 boyutlu ve 360 derece sanal tur uygulaması, ilk etapta üniversite merkez Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi için başlatıldı.
Ayrıca sanal turun tamamlanmasıyla özellikle üniversite hayali kuran gençler ile aileleri, üniversiteye gelmelerine gerek kalmaksızın üniversiteyi sanal olarak gezip görme ve bilgi edinme imkânına hızlı bir şekilde sahip olacak.