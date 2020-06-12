NEVÜ’de Türk Marka ve Patent Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Kuruluyor

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in Türk Marka ve Patent Kurumu ile birlikte imza attığı kurumlar arası iş birliği esaslarına göre oluşturulan protokol çerçevesinde; Kapadokya Teknopark sorumlu personeli tarafından idari faaliyetleri yürütülecek birim bünyesinde marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret konusunda başvuru yapmak isteyen kişi ve kurumlara danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti verecek.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Teknopark bünyesinde kurulan Türk Marka ve Patent Kurumu Bilgi ve Doküman Biriminde, Teknopark da görevli uzman personel tarafından teknik destek verilecek.