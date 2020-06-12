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NEVÜ’de Türk Marka ve Patent Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi Kuruluyor
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Kapadokya Teknopark ve Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliği ile "Türk Marka ve Patent Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi’’ kurulumuna ilişkin protokol imzalandı.
Nevşehir 12.06.2020, 08:24
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin’in Türk Marka ve Patent Kurumu ile birlikte imza attığı kurumlar arası iş birliği esaslarına göre oluşturulan protokol çerçevesinde; Kapadokya Teknopark sorumlu personeli tarafından idari faaliyetleri yürütülecek birim bünyesinde marka, patent, tasarım ve coğrafi işaret konusunda başvuru yapmak isteyen kişi ve kurumlara danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti verecek.