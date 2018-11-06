NEVÜ’de 'TÜBİTAK COST Bilgilendirme Programı' Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Kültür ve Kongre Merkezinde, Eğitim ve Farkındalık Birimi Uzmanı Arş. Gör. Kadriye Bayram'ın koordinatörlüğünde düzenlenen programda; TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Bilimsel Programlar Uzman Yrd. Murat TILTAK, "COST kuruluşu, COST aksiyonlarının yapısı, COST aksiyonlarına katılım kuralları ve kazanımları" hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

Yapılan sunumda, disiplinlere özgü temalara ait proje toplantıları, kış okulları, çalıştaylara katılım vb. yöntemler ile COST aksiyonları destekleri vurgulandı. Türkiye COST performansının istatistiki olarak değerlendirildiği, online COST başvuru sürecinin uygulamalı gösterildiği program yoğun ilgi gördü.

Avrupa düzeyinde oluşturulmuş disiplinler arası çalışma ağlarına, proje aksiyonlarına araştırmacıların dahil olmalarını hedefleyen COST kapsamında kurulabilecek çoklu iş birlikleri hakkındaki görüşlerin paylaşıldığı program, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2018, 11:38