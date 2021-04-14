NEVÜ’de “Proje Destek Ofisi” Kuruldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih AKTEKİN üniversite bünyesinde kurulan Proje Destek Ofisi ile, üniversitenin bilimsel araştırma politikaları, stratejileri ve tematik alan öncelikleri doğrultusunda kapasitesini geliştirerek araştırma ve geliştirmeye yönelik projeleri teşvik etmeyi amaçlandıklarını söyledi.

AKTEKİN, “Stratejik amaçlarımız doğrultusunda üniversitemizde proje kültürünü geliştirerek öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi proje hazırlamaya ve sunmaya teşvik etmek amacıyla üniversitemiz bünyesinde ‘Proje Destek Ofisi’ kurduk. Bu ofisimiz ulusal ve uluslararası projelerde akademik personele destek sağlamakla birlikte, proje teklif çağrıları hakkında birimleri ve araştırmacıları bilgilendirerek ve teşvik ederek ihtiyaç duyulan eğitimlerin organizasyonunu sağlayıp, iş birliği yaparak projelerin hazırlanmasında koordinasyon ve danışmanlık hizmeti verecek.

Proje Destek Ofisi ayrıca, ikili işbirliklerimiz kapsamında başka kurum ve kuruluşlarca yapılan proje ve ortak çalışma önerilerini değerlendirerek ortak çalışma gruplarının oluşturulmasına da öncülük edecek. Böylelikle üniversitemizin proje faaliyetlerinin nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasını sağlamakla birlikte iyi uygulama örneklerinin paylaşılması amacıyla da seminer, panel ve benzeri etkinlikler de düzenleyeceğiz” diye konuştu.

NEVÜ’nün ulusal ve uluslararası kaynaklardan desteklenen Araştırma – Geliştirme (Ar-Ge) proje sayısını arttırmak amacıyla kurulan Proje Destek Ofisi Danışma Kurulunda üniversitemiz bilim insanları görevlendirildi.

Proje Destek Ofisi Koordinatörü: Prof. Dr. Ersan KABALCI

Koordinatör Yardımcısı (Fen Bilimleri alanı projeleri): Prof. Dr. Şahlan ÖZTÜRK

Koordinatör Yardımcısı (Sosyal Bilimler alanı projeleri): Prof. Dr. Ensar ÇETİN

BAP Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

BTUAM Müdürü: Prof. Dr. Serkan ŞAHİNKAYA

Uluslararası İlişkiler Koordinatörü: Prof. Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU

Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Lütfi Gürkan GÖKÇEK

Öğretim Üyesi II: Prof. Dr. Nesimi AKTAŞ

Öğretim Üyesi III: Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK