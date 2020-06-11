NEVÜ’de “Doğru Nefes ‘Nefesle Gelen Sağlık’” Konuşulacak

Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden “NEVÜ Söyleşileri” programı düzenleyerek alanında uzman birbirinden değerli akademisyen, eğitimci, yazarlar ve konukları ağırlayan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, üniversite görev yapan akademisyenleri de başlattığı “NEVÜ Akademisyen Söyleşileri” programına konuk etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda NEVÜ tarafından başlatılan ve onuncusu gerçekleştirilecek olan “NEVÜ Akademisyen Söyleşileri” programının konuğu, NEVÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Gülyeter Erdoğan Yücel olacak. Dr. Öğr. Üyesi Gülyeter Erdoğan Yücel, “Doğru Nefes ‘Nefesle Gelen Sağlık’” üzerine konuşacak.

11 Haziran 2020 Perşembe günü saat: 21:00’de https://sistem.nevsehir.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek söyleşi programını, üniversitenin tüm personeli ile öğrencileri kendi kurumsal kullanıcı ad ve şifreleriyle giriş yaparak izleyebilecekler.



