NEVÜ’de “Deprem Haftası ve Afet Bilinci Etkinliği”

Deprem ve afet bilincinin aktarılması, acil durumlarda telsiz haberleşmesinin önemine dikkat çekmek amacıyla üniversite merkez kampüsünde düzenlenen etkinliğe; Nevşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ömer Kaman, NEVÜ Amatör Telsizcilik Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. M. Cüneyt Bağdatlı, AFAD ve Amatör Telsizcilik Kulübü gönüllüleri, üniversite personeli ve öğrencileri ile Nevşehir merkez Mihriban Emin Günel Ortaokulu özel eğitim sınıfının öğrencileri ile diğer öğrenciler katıldı.

NEVÜ Amatör Telsizcilik Kulübü Akademik Danışmanı ve aynı zamanda Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nevşehir AFAD ve Acil Haberleşme Birimi Şube Başkanı Doç. Dr. M. Cüneyt Bağdatlı, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda telsizin önemine dikkat çekti.

Bağdatlı “1-7 Mart Deprem Haftası münasebetiyle, Nevşehir AFAD İl Müdürlüğümüzle birlikte Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde afet bilincinin farkındalığını arttırmak ve bu konudaki duyarlılığı öğrencilerimizde ve vatandaşlarımızda oluşturmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Bugünkü etkinliğimize üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin yanı sıra Nevşehir merkezde bulunan Mihriban Emin Günel Ortaokulu öğrencileri ile aynı okulda eğitim gören özel eğitim sınıfı öğrencileri katıldı.

Ben aynı zamanda Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Nevşehir Şube Başkanıyım. Biz TRAC olarak Acil Haberleşme konusunda, 1962’den beri Türkiye’de 57 şubemizle birlikte acil haberleşme desteği sağlıyoruz. Bize zaman zaman ‘Neden telefon varken telsiz kullanıyorsunuz?’ diye soruluyor. Bunun cevabı, afet durumunda insanlar yakınlarına ulaşmak için telefonlara yoğunlaşıyor ve bu bağlamda da tüm telekomünikasyon sistemleri anında kitleniyor. Haliyle alternatif iletişim araçları bu anlamda devreye girmek zorunda kalıyor ve bunların başında da telsizler geliyor. Bölgemizde 1640 metre bir rakımlı mevkide 439175 bandında bir telsiz role istasyonumuzla birlikte, 1230 rakımlı bir mevkiinde de 145600 bandında çalışan bir telsiz role istasyonumuz var. Bu role istasyonları hem AFAD’ın kullanımına hem de kamu kurumlarının kullanımına açık. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti’nin de hemen hemen bütün kurumlarla bir ortak protokolü var. Ayrıca Türkiye Afet Müdahalesi kapsamında kriz merkezinde de masası bulunmaktadır. Bir nevi devletimizin haberleşme de çözüm ortağı olarak rol almaktayız.

Bugünkü etkinlikte de özellikle ortaokul ve üniversite öğrencilerine ‘Telsiz kullanımı nasıl olur?’, ‘Niçin telsiz kullanıyoruz?’ ve ‘Neden acil haberleşme yapıyoruz?’ gibi bilgilerin yanında AFAD İl Müdürlüğü ekiplerimiz, arama kurtarma ekipmanları hakkında kendilerine bilgiler veriyor. Bunlar arasında ülke olarak üzüntüsünü hep birlikte yaşadığımız Elazığ depreminde görev alan arama kurtarma ekibimiz de bugün aramızda. Kendileri sahada edindikleri sıcak bilgileri de öğrencilerle paylaşıyorlar” diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Ömer Kaman ise, “Deprem Haftası dolayısıyla, ilimizde vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi hem AFAD hem de deprem konularında bilgilendirerek bu konularda duyarlılığını arttırmak için etkinlikler düzenliyoruz. Bu kapsamda bugün Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsünde stant açarak öğrencilerimizle buluştuk. Çok faydalı olduğunu düşündüğüm bu etkinlikle birlikte kendilerini deprem öncesi, deprem anı ve sonrası neler yapmaları konularında bilgilendiriyoruz. Bunun yanı sıra müdürlüğümüz bünyesinde kullandığımız araç ve gereçlerin de tanıtımlarını uzman ekip arkadaşlarımız eşliğinde yapıyoruz. AFAD olarak ülke çapında dirençli bir toplum oluşturmak için de çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hepimizin temennisi tabi ki her zaman doğal afetlerin yaşanmadığı günler geçirmek. Ama ülkemizin bir deprem ülkesi olmasıyla birlikte olası doğal afetlerin yaşanacağını da hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizler de bu gerçekler doğrultusunda Nevşehir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü olarak her zaman hazırlıklıyız” dedi.

Etkinlik kapsamında AFAD personeli katılımcılara olası durumlara karşı kullanılan; enkaz altı kameralı görüntüleme sistemi, el hiltisi, hidrolik kesme-ayırma cihazı, beton kesme cihazı, şarjlı hilti (matkap), aydınlatma cihazı, destek malzemeleri, hızarlı beton ve ağaç kesme cihazı, tilki kuyruğu, elektrikli ve şarjlı fan sistemi, sürüngen yakalama aparatı, şarjlı spiral, şarjlı ve manüel kesme-ayırma cihazı, havalı kaldırma yastığı, hidrolik basınçlı beton kırıcısı, hortumlu fan sistemi, jeneratör, enkaz altı dinleme cihazı, 8x8 amfibik araç, dağcılık malzemeleri, drone ve benzeri araç ve gereçlerin tanıtımını yaparak, kullanım alanları hakkında bilgiler verdi.

Ayrıca tanıtıcı ve bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte, AFAD Başkanlığı tarafından yürütülen ‘O Kahraman Benim, AFAD Gönüllüsü Ol’ kampanyası kapsamında gönüllü olmak isteyenlerin kayıtları alındı.