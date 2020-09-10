NEVÜ Teknopark BC TECH firması akademisyenlerle firmaları buluşturuyor
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) TEKNOPARK BÜNYESİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLEN BC TECH FİRMASI, (COVİD-19) PANDEMİ DÖNEMİNDE ONLİNE OLARAK BAŞLATTIĞI SEMİNERLERLE AKADEMİSYENLERİ VE FİRMALARI BULUŞTURUYOR.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Teknopark bünyesinde araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları gerçekleştirilen BC TECH Firması, (covid-19) pandemi döneminde online olarak başlattığı seminerlerle akademisyenleri ve firmaları buluşturuyor.
"Bir Günde İki Online Seminer düzenlendi"
NEVÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Kurt ile Doç. Dr. Cemal Çarboğa’nın oturum başkanlıklarını yaptığı bilimsel seminer çalışmalarının konukları, İskenderun Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Erdoğan Kanca ve Doç. Dr. Ali Günen oldu.
Değişik firma yetkililerinin yanı sıra birçok üniversiteden katılım sağlanan ilk seminere konuk olan Doç. Dr. Ali Günen, “Toz Metalurjisi ve Tahribatsız Muayene Alanındaki Gelişmeler’’ konusunda yaptığı bilimsel çalışmalarını paylaştı. Günen’in toz metalurjisi ve tahribatsız muayene yönteminde gelinen son gelişmeler hakkında bilgi verdiği seminerde ayrıca, bununla ilgili yayınlanan makalelere yer verildi.
İkinci seminere konuk olan Doç. Dr. Erdoğan Kanca ise, “Kaynaklı Tij Borularının Üretimi’’ konusunda bilimsel çalışmalarını katılımcılar ile paylaşarak, özellikle son zamanlarda Karadeniz ve Akdeniz’de yoğunlaşılan doğalgaz arama faaliyetlerinde kullanılan ve doğalgaz arama faaliyetlerinde önemli bir yeri olan “TİJ Boruları” hakkında sunumda bulundu.