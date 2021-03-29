NEVÜ Rektörü Aktekin’den NGC’ye hayırlı olsun ziyareti

Beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu ile birlikte Bayram Ekici’yi ziyaret eden Aktekin, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak Ekici ve yönetimine başarı diledi.

Aktekin, Nevşehir’de görev yapan gazetecilerin şehrin hassasiyetlerine uygun çalıştığını, bunun da şehir açısından önemli olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici de Aktekin ve beraberindekilere teşekkür etti.

Güzel bir genel kurul olduğunu aktaran Ekici, birlik olma konusunda şehirde güzel bir hava yakalandığını, bundan sonra da şehrin menfaatleri için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ekici, “Şehrimizde görev yapan meslektaşlarımız daima şehrin menfaatleri için çalışır. Bu doğrultuda da çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimiz kazanırsa her kesim kazanır ve biz de bundan mutluluk duyarız.” dedi.

Ziyarette NGC Yönetim Kurulu üyelerinden Selma Küçükgül, Alpaslan Körükcü ve Ahmet Korkmazer de hazır bulundu.

Ekici’ye kitap hediye eden Rektör Aktekin, daha sonra gazetenin basıldığı matbaayı da gezdi.