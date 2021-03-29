NEVÜ Rektörü Aktekin’den NGC’ye hayırlı olsun ziyareti
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, hafta sonunda yapılan olağan genel kurulda yeniden Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Başkanı seçilen Bayram Ekici ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu ile birlikte Bayram Ekici’yi ziyaret eden Aktekin, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak Ekici ve yönetimine başarı diledi.
Aktekin, Nevşehir’de görev yapan gazetecilerin şehrin hassasiyetlerine uygun çalıştığını, bunun da şehir açısından önemli olduğunu kaydetti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici de Aktekin ve beraberindekilere teşekkür etti.
Ekici, “Şehrimizde görev yapan meslektaşlarımız daima şehrin menfaatleri için çalışır. Bu doğrultuda da çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimiz kazanırsa her kesim kazanır ve biz de bundan mutluluk duyarız.” dedi.
Ziyarette NGC Yönetim Kurulu üyelerinden Selma Küçükgül, Alpaslan Körükcü ve Ahmet Korkmazer de hazır bulundu.
Ekici’ye kitap hediye eden Rektör Aktekin, daha sonra gazetenin basıldığı matbaayı da gezdi.