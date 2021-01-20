NEVÜ Rektörlüğünden Öğrenciler İçin Hediye Kitap Kampanyası

NEVÜ Rektörlüğü pandemi dolayısıyla eğitimlerine uzaktan eğitimle devam eden NEVÜ’lü öğrencilere hem moral hem de motivasyon vermekle birlikte farkındalık oluşturarak kitap okumayı teşvik etmek amacıyla, üniversitenin kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden hediye kitap kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında @nevukurumsal Facebook, Twitter ve Instagram hesapları üzerinden “NEVÜ Kitap Okuyor” başlığıyla her hafta yapılan paylaşımları beğenerek kendi hesaplarında paylaşan, bu paylaşımları yorumlayarak en az 3 arkadaşını etiketleyen ve @nevukurumsal ile @nevukariyer hesaplarını takip eden öğrenciler arasından yapılacak çekilişle beş öğrenciye birbirinden değerli yazarlara ait kitaplar hediye edilecek.

Bu hafta nevukurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımı beğenerek paylaşım yapan, yorumlayarak en az 3 arkadaşını etiketleyen ve @nevukurumsal ile @nevukariyer hesaplarını takip eden öğrenciler arasında yapılacak çekilişle beş öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan Hacı Bektaş-ı Veli’nin “Makalat” kitabı hediye edilecek.

Önümüzdeki haftalarda öğrencilere; Ali Fuad Başgil’in “Gençlerle Baş Başa”, Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa”, Sezai Karakoç’un “Gün Doğmadan”, Halil Coşkun’un “Minyatür Savaşlar” ve Halime Toros’un “Asya’nın Kandilleri” isimli kitapları hediye edilecek.

Kampanya ilerleyen aylarda farklı kitaplarla devam edecek.