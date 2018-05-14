NEVÜ Öğrencisi Mezuniyet Törenine Torunuyla Katıldı

“Okumanın yaşı yoktur, atasözünü bize ispat eden öğrencimiz” anonsuyla kürsüye çağırılan Mustafa Yavuz Çolak, 02 Mayıs 2018 tarihinde 60. yaşından gün alarak, bu yıl mezun olan tüm öğrencilerimiz arasında yaşça en büyüğü olarak, gönülleri fethettiği konuşmasında özetle şunları dile getirdi:

“Bir konuşma metni hazırlamadan karşınıza geldim, ben içimden geldiği gibi gönlümden geçenleri söylemek istiyorum. Burada mesajımı özellikle ülkemizin geleceği genç arkadaşlarıma vermek istiyorum. Ben; ‘Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım’ diyen Mevlana’nın diyarından geldim.

Bugün ‘İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır’ diyen Hacı Bektaş Veli’nin topraklarındayız. Onlar yüzyıllar öncesinden söyledikleriyle gönüllerde, dillerde yaşayan ve bu topraklara mührünü vuran büyüklerimizdi.

“İlim sahası bir deryadır”

Sevgili gençler, değerli insanlar; ilim sahası bir deryadır, öyle bir derya ki, kıyısı olmayan denize, dibi olmayan kuyuya benzer. Bu deryada boğulmamak ve yüzmek gerekir. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle yarışmak için ilimin bilimin yolundan gitmek gerekir. Çok okumak gerekir. Burada bacaklarım titremeden konuşabiliyorsam eğer çok okumaya borçlu olduğumu düşünüyorum. Bakın dünya klasikleri yazan J. J. Rousseau ne diyor; ‘Bir zamanlar ilime bilime karşı ellerim ardımda, başım havalarda geziyordum; okuyup öğrendikçe önce ellerim ardımdan çözüldü, sonra başım göğsüme düştü’ Bir başka alim de şunları söylüyor; ‘Bilmediklerimi ayaklarımın altına dizseydim eğer başım göğe değerdi’ ve son sözümü Cumhuriyetin kurucusu büyük önder M. Kemal Atatürk’ün sözü ile bağlamak istiyorum. ‘Birgün gelir benim sözlerim bilim ile çelişirse, siz bilimin yolunu tercih edin’. Saygılar sunuyorum herkese…” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu yıl Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Mustafa Yavuz Çolak; başarı belgesini NEVÜ Rektör Yardımcısı ve Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Çiçek’ten aldı. Büyük bir mutluluk yaşadığı gözlerinden okunan 60 yaşındaki öğrenciye duygularını sorduğumuzda şunları ifade etti:

“Bugün çok mutluyum. İçimde uhde kalan bir hedefe ulaşmış olmak, gençlere örnek olarak gösterilmek ve toplumun her kesiminden saygı görmek müthiş bir duygu gerçekten. Şu seçkin toplumun huzurunda, Üniversitemizin çok değerli yöneticileri öğretim üyeleri ve tüm öğrenci arkadaşlarım beni onore ettiler, alkışladılar beni... Ömrümce unutamayacağım güzel bir anı olduu. Ailem, benimle beraber bu güzel duygulara ortak oldu. Torunumuz Muharrem Yavuz ben fakülteme kayıt yaptırdığımda henüz dünyaya gelmemişti, bugün aramızda ve ileride ben dedemin diploma törenine katıldım diye anlatacak arkadaşlarına... Unutmadan şunu da söylemeliyim, torunum yarı Konyalı yarı Nevşehirli’dir. Nevşehir’i ve Nevşehirlileri çok seviyorum çünkü bizim nasibimizde bu toprakların payı büyük. Ayrıca öyle arkadaşlıklar kurduk ki burada kardeşten ayıramayacağım dostlarım var artık. Son olarak söylemek istediğim önemli bir konuyu da dile getirmek istiyorum. Bize emeği geçen çok saygıdeğer hocalarıma sizin aracılığınızla minnet ve şükran duygularımı, tüm arkadaşlarım adına ifade etmek istiyorum. Bir harf öğretene bin yıl köle olurum inancını savunan bir milletin mensubu olarak o değerli insanlara biz asla borcumuzu ödeyemeyiz. Biyoloji kolay bir bilim dalı değil, bu alanı seçerken yaşımın da ilerlemesi sebebiyle endişeliydim. Ancak iyi ki seçmişim bu alanı dediğim çok zamanlar oldu. Çünkü Biyoloji ilmi insana dünyayı yeniden keşfetmek gibi bir duygu veriyor ve etrafınıza daha dikkatli bakmanıza vesile oluyor. Bizim elimize artık bir anahtar tutuşturan, neyi nasıl öğrenmemiz gerektiğini, hangi metotlarla çalışıp insana faydalı olacağımızı öğreten hocalarımıza ve üniversitemize minnettarız…”