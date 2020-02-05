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NEVÜ öğrencilerine ‘Avrupa Gönüllü Hizmeti’
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Kariyer Planlama Uygulama Ve Araştırma Merkezi Tarafından Üniversite Eğitim-öğretim Gören Öğrenciler, “avrupa Gönüllü Hizmeti” Kapsamında Bilgilendirildi.
Nevşehir 05.02.2020, 09:18 05.02.2020, 13:40
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üniversite eğitim-öğretim gören öğrenciler, “Avrupa Gönüllü Hizmeti” kapsamında bilgilendirildi.
Yılda binlerce öğrencinin katıldığı "Avrupa Gönüllü Hizmeti”nin kabul süreci için Europass CV ve motivasyon mektubunu hazırlamayı uygulamalı bir şekilde gösteren Doğukan Sever, ayrıca öğrenci arkadaşlarının merak ettikleri soruları da cevaplayarak sunumunu tamamladı.
Etkinlik, NÜKMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emine Zehra Turan ve Uluslararası Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Abdulkadir Binici’nin, Doğukan Sever’e güzel sunumundan dolayı teşekkür belgesini birlikte takdim etmeleriyle son buldu.